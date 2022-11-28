سيارات متطورة ومدن مضافة .. الموسم التاسع لبطولة العالم للفورمولا إي بحلةٍ جديدة

المستقلة/- كشفت فورمولا إي، رسمياً، عن تفاصيل جديدة للموسم التاسع لبطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، تتضمن الظهور الأول لـ Gen3 الجيل الثالث من سيارات سباق الفورمولا إي عالية الأداء، وإضافة مسارات جديدة ضمن مدن عالمية تشارك لأول مرة، وإدراج فرق جديدة للمنافسة، وتحسينات على اللوائح الفنية لرياضة السيارات الكهربائية.

تعد Gen3 أول سيارة سباق في العالم، صممت وطورت خصيصاً لسباقات الشوارع، كما تعتبر النسخة الأسرع لسيارات السباق الكهربائية وأخفها وزناً وأكثرها قوة وفعالية على الإطلاق. تشارك السيارة الجديدة لأول مرة في الجولة الأولى في مكسيكو سيتي في 14 يناير، لخوض غمار المنافسات في شوارع المدن العالمية والشهيرة، بعد التوجه إلى مسار الاختبار في فالنسيا الشهر المقبل.

وأدرجت البطولة ثلاث مدن جديدة لاستضافة سباقات الفورمولا إي للمرة الأولى، تشمل: حيدر أباد في الهند حيث تنطلق (الجولة الرابعة في 11 فبراير)، وكيب تاون في جنوب إفريقيا لتستضيف (الجولة الخامسة في 25 فبراير)، وساو باولو في البرازيل المستضيفة (للجولة السادسة في 25 مارس).

ينضم كلّ من ماكلارين ومازيراتي إلى سباقات الفورمولا إي الموسم المقبل، لتسجلان حضورهما الأول في الموسم التاسع من البطولة، بالاعتماد على سيارات الجيل الثالث، والتي تُعد الأكثر كفاءةً في العالم، بفضل مزاياها الرائدة من حيث التصميم والإنتاج والابتكارات التكنولوجية. تنضم الشركتان المصنعتان إلى نخبة من أكبر الشركات في عالم رياضة السيارات بما في ذلك جاكوار، وبورش، ونيسان، للمشاركة إلى جانب 22 سائقاً يمثلون 11 فريقاً، والمنافسة على اللقب العالمي.

وأكد منظمو الحدث عن إجراء تحديثات على اللوائح الرياضية والفنية والتي تشمل العودة إلى السباق بالاعتماد على عدد اللفات، وإضافة مقعد للسائقين الصاعدين في جلسة تدريب يوم الجمعة (FP1)، واعتماد مزيج من وقفات الشحن السريع إلى جانب نظام “وضع الهجوم” أو ما يسمى “أتاك مود”، فيما سيتحول إلى منافسة في الشحن السريع، حيث يتوجب على السائق إكمال “وقفة شحن” من 30 ثانية للحصول على إمكانية استخدام وضع طاقة أعلى، والذي أصبح ممكناً من خلال تطوير بطارية EV الأكثر تقدماً في العالم حتى الوقت الراهن.

وبالتزامن مع بداية عصر Gen3، أعادت فورمولا إيه تصور هوية العلامة التجارية المرئية والصوتية لبطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي.

علامة تجارية جديدة للبطولة:

استوحيت الهوية الجديدة من مبدأ “عزم الدوران” الفوري للتسارع الكهربائي، إذ يجسد النظام الجديد أهمية العامل المحفز في رياضة السيارات، لذلك حرصت الشركات المصنّعة على تسريع تقنيات السيارات الكهربائية، الأمر الذي ساهمت في استقطاب مشجعين جدد إلى هذه الرياضة، فضلاً عن الأجواء الحماسية للسابق بفضل السرعات غير المسبوقة، والمنافسة القريبة بين الفرق المشاركة لتحقيق لقب بطولة العالم، فضلاً عن مشاهدة البطولة الحماسية والتقدم التكنولوجي المستدام.

تمثل المنظومة الجديدة “عزم الدوران” الإثارة والطاقة في صميم العلامة التجارية والرياضة على حد سواء، وتطبيق ذاتية الاستدامة، وهذا مصدر الشعار الجديد، والذي يتضمن رسوم متحركة بطريقة مبتكرة للعلامة التجارية.

وحافظت فورمولا إي على ارتباطها الأساسي باللون الأزرق، كمؤشر تقليدي على السيارات الكهربائية، ووسعت لوحة ألوانها لتشمل ألواناً أكثر شمولاً، ما يضمن للبطولة عرض ثلاث ميزات: رياضة السيارات ذات المستوى العالمي (السباق)، اعتماد التكنولوجيا المتطورة والاستدامة (سبب الاستدامة)، والتأثير الإيجابي على المجتمع العالمي (الثقافة).

سيتم طرح العلامة التجارية الجديدة خلال الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، بشكل موسع، بدءاً من ملكية فورمولا إي الرقمية، حيث سيتم إدراج الشعار الجديد ضمن المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الجديدة لتعزيز تجربة عشاق السباق. وبحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق الموسم التاسع في مكسيكو سيتي، سيتم تدشين الهوية الجديدة عبر مئات من نقاط الاتصال بدءاً من مسار السباق وانتهاءً بعلميات التسويق والبث.

وقال هنري شيلكوت، كبير مسؤولي التسويق في فورمولا إي: “تُعد الهوية الجديدة جزء من مهمتنا المستمرة لبناء فئة جديدة ومميزة من الدرجة الأولى في رياضة السيارات. إنه نظام مصمم لإلهام وإضافة المتعة الحقيقة للمشجعين في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن استراتيجيتنا الرائدة لإنشاء نظام أساسي أقوى وأكثر توسعاً عبر استقطاب شركاء وفرق وشركات مصنعة وقنوات بث ناقلة”.

يذكر أن بطولة العالم إيه بي بي فورمولا إي، المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات،تعد البطولة الوحيدة من نوعها عالميًا للسيارات الكهربائية، والرياضة حيادية الكربون الوحيدة عالميًا منذ انطلاقتها، تقدم بطولة العالم إيه بي بي فورمولا إي السباقات الحماسية في أشهر المدن عالميًا، موفرة لصانعي السيارات منصة رائدة لأعلى مستويات رياضة سباقات السيارات بما يتيح تسريع مسيرة الابتكار في تطوير المركبات الكهربائية.

وتضم شبكة فورمولا إي مجموعة رائدة من الفرق والمصنعين والشركاء والمذيعين والمدن المضيفة الذين يجمعهم شغف بالرياضة وثقة بقدرتها على تسريع مسيرة التطور الإنساني المستدام وتوفير مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.