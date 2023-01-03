سومو.. معدل سعر النفط المصدر الى الأردن بلغ 65.12 دولاراً

المستقلة/- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ان معدل سعر النفط الخام المصدر الى الأردن بلغ 65.12 دولاراً خلال شهر كانون الاول الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر كانون الاول بأقل من 8.524 دولارات عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (73.644 ) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة .

وقالت سومو في احصائية على موقعها وتابعته المستقلة، ان “مجموع الصادرات النفطية الى الاردن خلال شهر كانون الاول الماضي بلغت 322 الفاً و970 برميلاً”، مبينة ان “معدل التصدير بلغ 10 الاف برميل يوميا”.

واضافت سومو ان “معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 65.12 دولارا”، مبينة ان “قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 21 مليونا و13 الفا و806 دولار”.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم المباشرة مرة اخرى في نيسان الماضي، ليتم ايقافها في شهر اب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي 2022.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط يوم امس الاثنين عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول، مبينة انها بلغت (103) مليون (281) الفا و( 459946 ) برميلاً، بإيرادات بلغت (7.716) مليار دولار” .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

المنتخب البحريني يصل إلى مطار البصرة بمشاركته في خليجي 25

اخر الاخبار

لتخلفه بدفع الايجار.. مالك مقر تويتر يقيم دعوى ضد ايلون ماسك

اخبار العراق

العراق.. ايرادات تصدير النفط لعام 2022 بلغت اكثر من (115) مليار دولار

اخبار العراق

عاشور.. البرلمان مطالب بالتحرك لوضع حد لاي ارتفاع مستقبلي للدولار

اخبار العراق

اتحاد الكرة يسمي غالب الزاملي رئيساً للجنة الامنية لـ خليجي 25

اخبار العراق

خبير يحذر من استمرار هدر العملة الاجنبية واخراجها من البلد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

المنتخب البحريني يصل إلى مطار البصرة بمشاركته في خليجي 25

اخبار العراق

العراق.. ايرادات تصدير النفط لعام 2022 بلغت اكثر من (115) مليار دولار

اخبار العراق

سومو.. معدل سعر النفط المصدر الى الأردن بلغ 65.12 دولاراً

اخبار العراق

اتحاد الكرة يسمي غالب الزاملي رئيساً للجنة الامنية لـ خليجي 25

اخبار العراق

خبير يحذر من استمرار هدر العملة الاجنبية واخراجها من البلد

اخر الاخبار

طقس العراق .. ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

اخر الاخبار

جورجينا تشعل التويتر والانستغرام من جديد في السعودية

اخر الاخبار

جورجينا تشعل التويتر والانستغرام من جديد في السعودية

اخبار مصر

في ذكرى ميلادها..الهام شاهين تشعل الترند من جديد

اخبار العراق

رئيس هيئة النزاهة يؤكد على أهمية محاسبة كبار الفاسدين

اخبار العراق

استقرار جديد في بغداد والمحافظات بأسعار صرف الدولار ليوم الثلاثاء

اخبار العراق

تقرير : الملفات العالقة بين إقليم كردستان وبغداد سبب تأخير الموازنة

اخبار العراق

العراق يبحث مع مصر تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي

اخبار العراق

خليجي 25.. مرور البصرة تمنع مركبات الحمل قبل الساعة 12 ليلا

اخبار العراق

السهيل : حكومة السوداني ضعيفة وكانها حكومة تسيير أعمال

اخر الاخبار

تقرير إيطالي : اقترب رافاييل لياو من الاتفاق على تجديد عقده مع ميلان

اخر الاخبار

واتساب يمنح المستخدمين ميزة تثبيت الدردشات الفردية