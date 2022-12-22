سومو : معدل تصدير النفط بلغ أكثر من 3.4 ملايين برميل يوميا

المستقلة/- اعلنت شركة تسويق النفط العراقي الحكومية “سومو”، يوم الخميس، أن معدل تصدير النفط اليومي خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري بلغ أكثر من 3.4 ملايين برميل كمعدل.

وقالت سومو في جدول لها و تابعته المستقلة، ان “صادرات العراق النفطية اليومية خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الجاري بلغ معدل 3.440 مليون برميل.

واضافت ان “معدل الإيرادات النفطية المتأتية من هذه الصادرات في حال بقائها على نفس المعدلات ستكون بحدود 7.89 مليارات دولار”، مشيرة إلى أن “معدل سعر البرميل النفط المباع بلغ معدل 73.943 دولارا”.

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