سومو : العراق يعلن صادراته النفطية لشهر ايار الماضي

المستقلة /- اعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات “النهائية” النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي، مبينة ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات.

وقالت الشركة في بيان تلقت المستقلة، إن “الاحصائية النهائية أظهرت أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 102 مليونان و303 الاف و20 برميلا، بإيرادات بلغت 11 مليارا و477 مليونا و496 الف دولار “.

واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و946 الفا و 914 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 ملايين و2 الفان و133 برميلا”.

واشارت الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 112.191 دولارا”، مبينة انه تم “تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها 71 مليون دولار”.

واوضحت ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

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