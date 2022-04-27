سومو : الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي

المستقلة /-أعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، يوم الاربعاء، أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر اذار الماضي.

وذكرت “سومو” في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي وتابعته المستقلة، أن “الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات لكل واحدة منهما من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر اذار”.

وأضافت أن “الشركات الكورية الجنوبية جاءت ثانيا بعدد 4 شركات ومن ثم جاءت الشركات الامريكية واليونانية والروسية بواقع شركتين لكل منهما، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية والبريطانية والتركية و(الهولندية-البريطانية ) والايطالية والكويتية والماليزية واليابانية وبواقع شركة واحدة لكل منهما”.

وأشارت سومو الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”، مشيرة الى ان “ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة بهارات الهندية وهيونداي الكورية وشيفرون الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية، وبي بي البريطانية”.

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