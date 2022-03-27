سومو : الشركات النفطية الهندية الصينية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي

المستقلة /- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، يوم الاحد، أن الشركات النفطية الهندية الصينية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر شباط الماضي.

وذكرت “سومو” في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي وتابعته المستقلة، أن “الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل واحدة منهما من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط”.

وأضافت أن “الشركات الامريكية والكورية الجنوبية جاءت ثانيا بعدد 4 شركات لكل واحدة منهما ومن ثم جاءت الشركات الايطالية بواقع 3 شركات، وجاءت الشركات اليونانية بواقع شركتين، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية والبريطانية والتركية و(الهولندية-البريطانية ) والانغولية والروسية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهما”.

واشارت “سومو” الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”، مشيرة الى ان “ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي: شركة بهارات الهندية و بتروجاينة الصينية واكسون موبيل وشيفرون الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الايطالية، وبي بي البريطانية .

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