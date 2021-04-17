سوق العراق للأوراق يعلن تداول أسهم 51 شركة بقيمة بلغت 5 مليارات دينار

المستقلة /…  اعلن سوق العراق للأوراق المالية عن تداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير له اليوم السبت وتلقته (المستقلة) إن “عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بعد تنظيمه لخمس جلسات بلغ 51 شركة فيما لم تتداول أسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق”.

واضاف ان “عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 6 مليار سهم بانخفاض بلغ 56% عن الأسبوع الماضي بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار بانخفاض بلغ 40% عن الأسبوع الماضي من خلال تنفيذ 2989 صفقة”، مشيرا الى أن “مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 588.95 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 2.89% عن إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه”.

واشار الى ان “أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 535 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 866 مليون دينار من خلال تنفيذ 178 صفقة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 250 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 293 مليون دينار من خلال تنفيذ 179صفقة”.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خامنئي يدعو الجيش الايراني إلى رفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

رياضية

استبعاد رونالدو من مباراة يوفنتوس المقبلة

اخبار العراق

سوق العراق للأوراق يعلن تداول أسهم 51 شركة بقيمة بلغت 5 مليارات دينار

اخبار العراق

العراق يسجل 6552 إصابة بكورونا و33 وفاة.. والذين تلقوا اللقاح 215801

اخر الاخبار

مخرج مصري يتعرض للنصب من شركة إنتاج عراقية

اخبار مصر

الصحة المصرية تعلن عن خطة جديدة التعامل مع الاحتفالات والمناسبات للوقاية من كورونا

اخر الاخبار

الحوثيون يعلنون قصف هدف جديد بقاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

اخر الاخبار

الحوثيون يعلنون قصف هدف جديد بقاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

اخر الاخبار

الجيش الأميركي يرصد أجساما طائرة غامضة – فيديو

اخبار مصر

اليوم.. مصر تطبق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

اخر الاخبار

يوسف القرضاوي يعلن إصابته بفيروس كورونا ‎‎

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة تصفية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي

اخر الاخبار

دبي تفتح باب التطعيم من كورونا للمرضعات والمقبلات على الحمل

اخر الاخبار

التربية الأردنية تكشف حقيقة عرض صورة لخريطة الوطن العربي دون علم فلسطين

اخر الاخبار

فيديو يوثق لحظة اصطدام قائد سيارة نصف نقل بنقطة أمنية في الكويت .

اخبار مصر

التعبئة والاحصاء : 30% تراجعًا فى واردات مصر من القمح مطلع 2021

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من طقس الغد .. شديد الحرارة يصاحبه عواصف ترابية