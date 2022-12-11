سوق العراق : قطاع المصارف الاكثر تداولا وقيمة خلال الشهر الماضي

المستقلة /- أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، أن قطاع المصارف اكثر القطاعات تداولا وقيمة خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكر السوق في تقرير و تابعته المستقلة، أن ” قطاع المصارف احتل المرتبة الاولى كأكثر القطاعات المتداولة في السوق من حيث الأسهم والقيمة خلال شهر تشرين الثاني الماضي وبنسبة 69.7%”، مبينا ان “الاسهم المتداولة في قطاع المصارف خلال الشهر الماضي بلغت 13.492 مليار سهم، من مجموع 19.361 مليار سهم تم تداولها لثمان قطاعات خلال الشهر الماضي”، مبينا أن “القيمة المالية لقطاع المصارف بلغت 6.261 مليار دينار من مجموع 19.840 مليار دينار تم تداولها خلال الشهر الماضي”.

واضافت ان “قطاع الصناعة جاء ثانيا بأكبر القطاعات في السوق تداولا وبنسبة 15.38% حيث بلغت الأسهم المتداولة فيه لشهر تشرين الثاني 2.977 مليار سهم وبقيمة مالية بلغت 6.409 مليار دينار، ويأتي قطاع التأمين ثالثا من حيث تداول الأسهم بنسبة 10.3% حيث بلغ 1.990 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 816.293 مليون دينار، ويأتي قطاع الخدمات رابعا وبنسبة 2% حيث بلغ تداول الاسهم فيه 392.609 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.698 مليار دينار”.

واوضح ان “قطاع الاتصالات جاء خامسا بنسبة 1.32% من حيث التداول حيث بلغ 256.007 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.878 مليار دينار، وجاء قطاع الفنادق والسياحة سادسا وبنسبة 0.7% بتداول 129.992 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.695 مليار دينار، وجاء قطاع الزراعة سابعا بنسبة 0.6% وبتداول 122.284 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.079 مليون دينار، وجاء قطاع الاستثمار ثامنا بنسبة 0.00% بتداول 689 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 228 ألف دينار”.