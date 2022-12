سوق الانتقالات.. غوارديولا : لن نتعاقد مع أي لاعب في يناير

المستقلة/- أعلن المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موقف فريقه من إبرام صفقات جديدة في موسم سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وكانت العديد من التقارير تكهنت بإمكانية إبرام السيتي لبعض الصفقات في يناير المقبل من أجل تدعيم الصفوف لمواصلة مشواره في حصد ألقاب جديدة خلال الموسم الحالي.

وفي تصريحات صحفية قبل بداية مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ17 من عمر الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، كشف غوارديولا عن نوايا السيتي في موسم الانتقالات الشتوية.

Pep Guardiola: “I think we’re not going to sign any player in January, so we're going to finish this way”. 🔵 #MCFC

“I don’t know what’s going to happen but since I arrived from Abu Dhabi, with Txiki Begiristain and everyone, there wasn’t any name on the table”. pic.twitter.com/mLCEMzZZXe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2022