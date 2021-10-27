سوزان نجار من الإعلام إلى الغناء وتغني لسه فاكره !

المستقلة/- أطلقت الإعلامية سوزان نجار ،أول اعمالها الغنائية  بعنوان ” لسه فاكره ” بمشاركة الموزع الموسيقي إسلام ساسو المعروف باسم دي جي ساسو  ، وتعد أغنية ” لسه فاكره ” من الأغاني التي تنتمي إلى نوعية أغاني المهرجانات ، من كلمات والحان خالد سلطان ، و توزيع اسلام ساسو ، وميكس ماستر عبد الوهاب ، وتم تصوريها بأسلوب الفيديو كليب في مدينة دهب المصرية .

ويعد هذا  الديو أول عمل ، يجمع بين الإعلامية سوزان نجار ، وإسلام ساسو ، لتخطو خطوة جريئة وتنضم إلى الوسط الفنيّ ، وبداية لإطلاق العديد من الإعمال التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة ، خصوصا بعد النجاح الكبير لهذا العمل ،والاتصالات التي انهالت على برنامجها الإذاعي ، وحالة التفاعل الكبير  ،مع العمل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ،

و عبرت الإعلامية سوزان نجار عن حبها وعشقها للفن وأكدت ان حلمها تحقق اليوم بميلاد أولى اعمالها الغنائية ” لسه فاكره ” ليكون هذا العمل البداية لدخولها عالم الغناء ، وأضافت  نجار ان الاعمال القادمة لن تقل أهمية عن الاعمال التي يقدمها كبار النجوم العرب ،معلنه أنها في صدد التحضير لعدة أعمال ستتميز بأسلوب مبتكر وستتعاون من خلالها مع سلسلة من أهم الشعراء والملحنين في الوطن العربي .

وتقول كلماتها:

لسه فاكره كل كلمه  …. يومها يوم ما احنا اتقبلنا

ايوه حسا كل كلمه …. عيشا بيك مطمنا

جوه مني بيناديك …. نفسي ابقي مابين اديك

وبقي اقرب حد ليك …. واروح معاك هنا وهنا

ايوه بفرح لمه اشوفك …. عشقه وبقدر ظروفك

حبه غيرتك حبه طيبتك … انتا عشقي ودنيتي

وتم اطلاق العمل الغنائي ” لسه فاكره ” على  القناة الرسمية للإعلامية سوزان نجار اليوتيوب ،وعلى كافة المحطات الإذاعية العربية ، وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الغنائية .

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