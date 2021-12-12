سوزان نجار تعايد جمهورها ” بترتيلة ” بمناسبة الميلاد المجيد

المستقلة/- أطلقت الفنانة سوزان نجار أحدث أغنياتها المُنفردة بالتزامن عيد الميلاد المجيد بعنوان ” ترتيلة ” كهديّة ومعايدة لجمهورها، ومن إنتاجها ، وتم التسجيل باستوديوهات الفنان ماهر ميخائيل، وميكس ماستر ماهر ميخائيل ، وتصميم الفيديو فيكتور نجار، واشراف فني الفنان الفرد حجار .

والجدير بالذكر ان الفنانة سوزان نجار قدمت اولى اعمالها الغنائية بعنوان ” لسه فاكره ” بمشاركة الموزع الموسيقي إسلام ساسو المعروف باسم دي جي ساسو ، وتعتبر أغنية ” لسه فاكره ” من الأغاني التي تنتمي إلى نوعية أغاني المهرجانات ، من كلمات والحان خالد سلطان ، و توزيع اسلام ساسو ، وميكس ماستر عبد الوهاب ، وتم تصوريها بأسلوب الفيديو كليب في مدينة دهب المصرية ، وحققت انتشارا واسعا.

كما تستعد الفنانة سوزان نجار قريبا على اطلاق عملها الغنائي الجديد وهو باللهجة المصرية ، وعبرت نجار ان الاعمال القادمة لن تقل أهمية عن الاعمال التي يقدمها كبار النجوم العرب ، من خلال تعاونها مع أهم الشعراء والملحنين في الوطن العربي .

وتم اطلاق ” الترتيلة ” على القناة الرسمية للإعلامية سوزان نجار اليوتيوب ،وعلى كافة المحطات الإذاعية العربية ، وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الغنائية .