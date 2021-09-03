سوريا تطلق صاروخا نحو إسرائيل

المستقلة /- أعلن الجيش الاسرائيلي ، اليوم الجمعة، إطـ.ـلاق سوريا صاروخاً تجاه اسرائيل كاشفاً سبب عدم إطـ.ـلاق صفارات الإنـذار.

وفي السياق، أكد المتحـ.ـدث باسـ.ـم الجيش الاسرائيلي انفـ.ـجار صاروخ أرض جو فوق البحر انطلق من سوريا نحو إسـ.ـرائـ.ـيل، لافتاً إلى عثـ.ـورهم على شظايا الصار.وخ الذي تمّ إطـ.ـلاقه الليلة الماضية بالتزامن مع غاراتٍ إسـ.ـرائـ.ـيلية على ريف د.مشق.

وأشار الجيـ.ـش إلى أنّ الصاروخ سقط في داخل البحر دون أن يشكّل خـ.ـطراً على السكان ولذا لم يتم تفعيل صفارات الإنـ.ـذارات.

بدورها، قالت هيئة البث الإسـ.ـرائـ.ـيلي إنّ تقديرات الجيـ.ـش تشير إلى أنّ صاروخاً سورياً مضـ.ـاداً للطائرات اخترق الأراضي الإسـ.ـرائـيلية فـ.ـجر الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام إسـ.ـرائـ.ـيلية عن سكان في وسط البلاد قولهم إنّهم سـ.ـمعوا دوي انفـ.ـجارات في أشـدود وغوش دان وسـ.ـماء تـل أبيـب ورمات غان وجفعاتايم.

وجاء ذلك تزامناً مع تفعيل منـ.ـظـ.ـومات الدفـاع الجوي التابعة للنظـام السوري ضـ.ـد هجـ.ـومٍ إسـ.ـرائـ.ـيلي على عدة أهداف في د.مشق.

وكانت وكالة “سانا” التابعة للنظـام، ذكرت أنّ “الدفـ.ـاعات الجوية السورية صدت صواريخ معادية في سـ.ـماء د.مشق”، وذلك وسط أصوات انفـ.ـجاراتٍ في سـ.ـماء العاصمة.