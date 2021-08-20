سوريا تطالب بإجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية

المستقلة/- طالبت سوريا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، مجددًا، بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وضرورة مساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي عن إرهابه وجرائمه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالة بعثتها إلى الأمين العام، ورئيس مجلس الأمن اليوم الجمعة، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها الإرهابية لن ينجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه، كما لن ينجح في ثنيهم عن هزيمة تنظيمي داعش وجبهة النصرة بأسمائها المتعددة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في الإرهاب بل إنها تزيدهم إصرارًا على التمسك بحتمية انتصارهم على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي.

ولقي أربعة مقاتلين حتفهم في قصف جوي إسرائيلي استهدف مستودعا للأسلحة ومواقع تابعة لهم في سورية، الليلة الماضية، طبقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.

المصدر: سانا