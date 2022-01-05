سند : الديون الداخلية بذمة الحكومة العراقية بلغت 68 ترليون دينار

المستقلة/- كشف النائب مصطفى سند عن حجم المبالغ المالية المترتبة بذمة الحكومة الحالية  كديون داخلية والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي قياسا بكميات النقد المطبوع.

وقال سند ان “معدلات الديون الداخلية للعراق ارتفعت خلال فترة الحكومة الحالية  من (37) ترليون دينار عراقي  الى (68) ترليون دينار عراقي خلال عام ونصف العام فقط”.

ولفت الى ان “كمية النقد المطبوع خلال نفس المدة ارتفعت من (57) ترليون دينار الى (78) ترليون دينار عراقي” .

 

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