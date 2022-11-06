سنجار ما قبل تأسيس الدولة العراقية

سجاد شنكالي

يشير المؤرخون والرحالة الى إن أول الأقوام التي سكنت مدينة سنجار هم الميتان الذين إتخذوا من هذه المدينة موقعاً حصيناً، قبل أن يتمكن الآشوريون من السيطرة عليها ويجعلوا من هذه المدينة قاعدة حربية، بسبب موقعها الجغرافي وحصانتها.

ومع سقوط الآشوريين على يد الفرس الأخمينيين عام (538 ق.م) أصبحت سنجار تحت سيطرة الفرس و اتخذوها معقلاً ضد الرومان، وبعد معاهدة “صلح” تم التنازل عن “سنجار” للرومان في عام 363 ميلادي حتى جاء الفتح الإسلامي في عام 639 ميلادي.

حكم هذه المدينة ولاة وحكام كثيرون مثل الحمدانيين والعقيليين في القرن الثالث والرابع الهجري. ثم بدأ حكم الأتابكة في عام 1127 ميلادي واستمر حكمهم إلى 1229 ميلادي.

وتعتبر فترة حكم الأتابكة من أحسن الفترات وفي أوج فترات العز والإزدهار و حكموا هذه المدينة بأحسن شكل و تعاملوا مع الناس بالعدل والمساوات ، وكان عماد الدين الزنكي الأتابكي هو أول من حكم هذه المدينة وجعل منها إمارة مزدهرة واهتم أيضاً بالعمران وجعلها من ضمن خمس إمارات كانت تحت سيطرته.

ومن الآثار الشاخصة للأتابكيين ، هو “منارة سنجار” التي بناها قطب الدين محمد بن عماد الدين الزنكي الأتابكي عام 1201 ميلادي و استخدمت هذه المنارة في ذلك الوقت منبراً للخطب ، بالإضافة إلى مرصد لمراقبة غزوات الأعداء، اضافة الى “محراب گوهکومت” وهي مدرسة دينية مكتوب عليها آيات قرآنية، ويعتقد البعض أنها كانت مدرسة حربية ويوجد فيها ضريح عماد الدين الزنكي الأول، وبني هذا المحراب تخليداً لأعماله الحربية.

و أيضا من آثارهم “مرقد السيدة زينب (ع)” والذي قام ببنائه بدر الدين لؤلؤ في عام 1259 ميلادي. وكذلك من الآثار الشاخصة قبتي الأخوين الذي يُعتقد بأنهما أولاد علي بن ابي طالب(ع) ويعتقد آخرون بأنهما من أولاد السيدة زينب عليها السلام عندما اخذوهم سبايا إلى الشام بعد انتهاء معركة الطف، و يعود تاريخ بناء القبتين الى القرن السادس أو السابع الهجري.

بقيت هذه المدينة تحت سيطرة الأتابكيين إلى عام 1229 ميلادي ومن ثم سيطر عليها القائد الكوردي صلاح الدين الأيوبي، (ومن ثم حكم المماليك )الذي إنتهى أيضا مع سقوط سنجار على يد المغول عام 1261 ميلادي حيث دمرت هذه المدينة بالكامل وقتلوا أهلها و أبادتهم عن بكرة أبيهم.

وفي الحملة المغولية الثالثه عندما استولى عليها تيمورلنك في عام 1393 ميلادي ، كان عدد الدور اكثر من اثنين وثلاثين الف دار وهذا دليل على انها كانت اكبر مما هي عليه الان من الناحيه السكانية، وهذا دليل الزهو والازدهار في تلك الفترة.

وهكذا تصارعت الدول والمماليك للسيطرة على هذه المدينة ذات الخيرات الوفيرة، منها الحيوانية والزراعية والصناعية والتجارية، وبقيت مسرحاً للأحداث إلى العهد العثماني الذين اكمل مسيرة سلب خيراتها وإذلال أهلها وبقيت سنجار حالها حال الدول التي كانت تحت السيطرة العثمانية آنذاك ولمدة تتجاوز الأربعة قرون ونصف وإلى أن تأسست الدولة العراقية في عام 1921 ميلادي و تأسس قضاء سنجار في عام 1934م بموجب مرسوم ملكي.