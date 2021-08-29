سنتان لمدان قام بابتزاز فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات ميسان – الهيئة الأولى حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان عن جريمة ابتزاز امرأة في المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان قام بتهديد (فتاة) عن طريق نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إعطاءه مبلغ مالي مقداره مليونا دينار، لافتا إلى أن الفتاة لجأت إلى الأجهزة الأمنية والتي بدورها تمكنت من اعتقال المدان قبل استلامه المبلغ المذكور”.

وأضاف أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة (١/٤٣٠) من قانون العقوبات “.

 

 

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