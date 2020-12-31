سناجب عنيفة تهاجم سكان نيويورك

المستقلة.. مفاجآت عام 2020 الذي يلفظ ساعاته الأخيرة، لم تنتهِ ، إذ يواجه سكان مدينة نيويورك الامريكية هجمات من سناجب عنيفة.

واشتكى سكان ريغو بارك في حي كوينز شرق المدينة، من هجمات كثيرة لسناجب خلال الأشهر الأخيرة، حتى أن امرأة أدخلت المستشفى بعدما أصيبت بيدها جراء حادثة من هذا النوع، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت ميشلين فريديريك التي تعرضت لهجوم سنجاب في الأسبوع الماضي، لقناة إذاعية محلية: “لقد عضني أو خدشني في العنق، اضطررت إلى أن أمسك بالحيوان بيديّ وتحوّل الأمر إلى ما يشبه مباراة مصارعة انتهت بخسارتي”.

وكانت يداها مضرجتين بالدماء كما اضطرت فريديريك إلى تلقي لقاح ضد داء الكلب كتدبير احترازي.

وأبدت فريديريك قلقها خصوصا على الأطفال في الحي. وفي حادثة أخرى، أوضحت امرأة مقيمة في المنطقة أنها باتت تحمل معها في تنقلاتها رذاذ الفلفل للدفاع عن النفس في حال التعرض لهجوم من قبل سناجب.

ونصحت سلطات نيويورك السكان بالاستعانة باختصاصيين لإدارة هذه المشكلة المتصلة بالثروة الحيوانية المحلية.

وأوضحت الهيئات المحلية في بيان أن: “السناجب وغيرها من القوارض الصغيرة قلّما تكون حاملة لداء الكلب”. كما حذّرت هيئة إدارة المتنزهات في نيويورك، السكان من توزيع الطعام على السناجب إذ قد يؤدي ذلك إلى تعويدها على الاحتكاك بالبشر.