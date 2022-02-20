‏سناب شات يعلن عن ميزة انتظرها الملايين منذ 11 عاماً

المستقلة /- صرح تطبيق الفيديوهات “سناب شات” عن نيته طرح ميزة ظل ينتظرها الملايين من ‏مستخدميه منذ إطلاقه في عام 2011.‏

وأكد التطبيق أخيراً أنه سيسمح للمستخدمين بتغيير “اسم المستخدم” الخاص بهم، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 فبراير/ شباط الجاري، على هواتف “آيفون” و”أندرويد”.

وسيتمكن المستخدمين من تغيير “اسم المستخدم” الخاص بهم، دون أن يؤثر ذلك على قائمة أصدقائهم أو رمز “سناب” أو الذكريات، كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين ترك الاسم الذي استخدموه في الأصل، دون حاجتهم إلى إنشاء حساب جديد، بحسب بيان رسمي من شركة “سناب” الأمريكية.

ومن أجل تغيير اسم المستخدم في “سناب شات”، يجب التوجه إلى شاشة الملف الشخصي من خلال النقر على أيقونة “بيتموجي” في الزاوية اليمنى العليا من الكاميرا، ثم النقر على رمز الترس، ثم على “اسم المستخدم” واختيار “تغيير اسم المستخدم”.

 

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