سمير غانم يتحدث عن خوفه من الموت 

المستقلة /- تداول رواد السوشال ميديا مقطع فيديو للفنان المصري سمير غانم من لقاء على أحد البرامج التلفزيونية تقديم الفنانة اليمنية أروى، يتحدث خلاله عن خوفه من الموت.

ويكشف الفنان المصري في الفيديو بإجابته على سؤال “ما أكثر شيء يخيفك؟”، أنه يخشى الموت بشكل كبير، ويعلق قائلاً: “ما بحبوش خصوصًا السنة دي الموت كانت فظيع خد كم واحد من الجامدين”.

وأضاف: “احنا بنكبر عارفة يمكن من 10 سنين أو 15 سنة مكنتش افكر اوي بس دلوقتي غير”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع لا سيما أن الفنان المصري يمر حاليًا بوعكة صحية خطيرة حيث يتواجد في العناية المركزة وسط تضارب كبير في الأخبار عن وضعه الصحي الصعب، وانتشار شائعات بين الفترة والأخرى عن وفاته.

يِشار إلى أن الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز كانا قد أدخلا سويًا إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية.

وكشفت عائلة الفنان سمير غانم أن دلال عبد العزيز أدخلت العناية المركزة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأنها وضعت على جهاز الأكسجين، وقيل حينها إن سبب إدخال سمير غانم هي مشاكل في الكلى وأنه أصيب لاحقًا بالفيروس مما زاد من صعوبة وضعه الصحي.

من جانبهما أطلقت دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي حملة للدعاء لوالديهما تفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن وجمهور النجمتين، كما طالب الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا الصحافة والجمهور توخي الحذر بنقل أخبار سمير غانم ودلال عبدالعزيز وعدم تداول أي شائعات حول صحتهما وهو ما قام به الفنان حسن الرداد زوج ايمي.

وكانت دنيا سمير غانم قد أعلنت اصابتها بالفيروس خلال تصويرها مسلسلها الجديد الذي كان من المقرر أن تنافس فيه في الموسم الرمضاني الحالي وتشارك فيه إلى جانبها والدتها التي انتقلت لها العدوى من التصوير.