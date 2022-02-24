سمير صبري يكشف تلقيه للكيماوي وخضوعه لعملية قلب

المستقلة /- كشف الفنان الكبير سمير صبري عن تلقيه العلاج الكيماوي منذ عام قائلا: «وهو ما أثر على القلب»، مشيرًا إلى أنه سيجري عملية جراحية في القلب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف سمير صبري في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة المحور: «ادعوا لي أطلع منها سليم، هعمل عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا، وإن شاء الله أتخطاها، والـ50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليف، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي». وتابع :«زارني في المستشفى كل الحبايب، ميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وفيفي عبده» مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «رجع مصر للدنيا ورجع الدنيا لمصر».