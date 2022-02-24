سمير صبري يكشف تلقيه للكيماوي وخضوعه لعملية قلب

المستقلة /- كشف الفنان الكبير سمير صبري عن تلقيه العلاج الكيماوي منذ عام قائلا: «وهو ما أثر على القلب»، مشيرًا إلى أنه سيجري عملية جراحية في القلب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف سمير صبري في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة المحور: «ادعوا لي أطلع منها سليم، هعمل عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا، وإن شاء الله أتخطاها، والـ50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليف، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي». وتابع :«زارني في المستشفى كل الحبايب، ميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وفيفي عبده» مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «رجع مصر للدنيا ورجع الدنيا لمصر».

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شيرين بوزن زائد.. وتواجه عاصفة من التنمر

اخر الاخبار

جندي أوكراني يرفع الراية البيضاء – فيديو

اخر الاخبار

لهذه الأسباب أعلن بوتين الحرب

اخر الاخبار

سمير صبري يكشف تلقيه للكيماوي وخضوعه لعملية قلب

اخر الاخبار

أميركا: روسيا تخطط (لقطع رأس) حكومة أوكرانيا

اخر الاخبار

بوتين يجتمع برجال أعمال روس

اخر الاخبار

ما هي الأحكام العرفية التي فرضتها اوكرانيا ؟

اخر الاخبار

ما هي الأحكام العرفية التي فرضتها اوكرانيا ؟

اخبار العراق

مستشار الأمن الوطني: دماء العراقيين اختلطت جميعها في الدفاع عن العراق

اخبار مصر

المؤتمر العالمى لاكتشاف الأنسولين: 48% نسب الاستعداد للإصابة بالسكرى بين شباب الجامعات

اخر الاخبار

ابنة الفنان المصري “سامي العدل” تعمل على عربة مأكولات – فيديو

اخر الاخبار

فوائد خارقة لقشور الموز تدفعك للاحتفاظ بها

اخر الاخبار

 بمشاركة زوجها ..  المغربية سارة أستيري تصدر أول عمل  غنائي

اخبار العراق

رفع التجاوزات عن باب الطلسم الاثري

اخبار العراق

العثور على عدد كبير من الصواريخ وقنابر الهاون في العمارة

اخر الاخبار

مي العيدان ترفع قضية على إعلامي مصري شهير

اخر الاخبار

ما هو الزيت الأفضل لقلي البيض؟