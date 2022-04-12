سمية الخشاب تهاجم كل من يفرض على الآخر أن يصوم

سمية الخشاب تهاجم كل من يفرض على الآخر أن يصوم

المستقلة /- هاجمت الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ كل من يحاول ان يفرض على الاخر طقوسه الدينية وكتبت على صفحتها: متفرضوش معتقداتكم او طقوسكم او اي سلوك علي غيركم عشان ده اكبر مظاهر التخلف

وتابعت: لما مطعم يكون فاتح لو اي حد طلب اكل يبقي من حقه ياكل براحته، مادام بتشتغلوا وبتاخدوا مرتب يبقي تعملوا شغلكوا صح مش عشان عارفين انه رمضان وانه معظم الناس صايمه يبقي تفرضوا ده علي الناس اللي مش صايمه لمجرد انكم مكسلين تشتغلوا، مش عشان معتقدهم مختلف وبيراعوا يبقي حق مكتسب

وختمت: مش عايزين حد ياكل قبل الفطار يبقي تقفلوا محلاتكم والناس اللي بتشتغل ومش عايزه تمارس شغلها متاخدش مرتبها وترتاحوا وتريحوا، كفايه ازدواجيه بقي والذي منه.