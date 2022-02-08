سليم عساف يعيش الفوضى مع كارول سماحة

المستقلة/- حققت أغنية “فوضى” للفنانة كارول سماحة نجاحا كبيرا منذ الساعات الأولى من إطلاقها و قد تميزت الأغنية بجمالية الكلمة و اللحن.

والأغنية من كلمات والحان الفنان الشامل سليم عساف، الذي قام بتوظيف كلمات وألحان رائعة تليق بموضوع الأغنية، وتوزيع الكسندر ميسكيان، فيما الكليب من إخراج باسل ناصر.

وقال عساف في تصريح لبرنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الاعلامي السوري مصطفى الاغا، ان الفنانة كارول سماحة من بين الفنانين القلائل الذين يحلمون، وتأخدك معها في رحلة حلمها وتعطي روحا في كل اغانيها، مضيفا ان هذه الأشياء التي تجعله يتعامل معها من خلال الأغاني.

وأضاف ” انت تستاهلي كل الخير والحياة الحلوة، والفن والتقدير”.

يذكر أن، الفنان سليم عساف اتجه مؤخرا إلى عالم الغناء و أصدر العديد من hits تركت أثرا إيجابيا لدى الجمهور العربي ، مثل حلا حلا، الوضع الحالي، غنولو، آه يابي، شو حلوة، مش خايف…

و يعد عساف من أقوى المؤلفين والملحنين في الوطن العربي، حيث تعاون مع العديد من الفنانين في الوطن العربي و حققت هذه الاعمال الفنية نجاحات باهرة، منها أغنية البنت القوية للفنان اللبناني وائل كفوري، كما سبق له التعاون مع الفنانة كارول سماحة في العديد من أعمالها الفنية منها، اغنية غالي علي، كيف بدي عيش، اضواء الشهرة، اسمعني، و وحياتك… فيما تعاون الفنان سليم عساف كذلك ، مع النجمة نانسي عجرم، والسيدة ماجدة الرومي، ومع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، ومع الفنانة إليسا، والنجم صابر الرباعي …

تجدر الإشارة أن سليم عساف، يعتبر من بين احد اكثر منتجي الموسيقى شهرة في موسيقى الأفلام والتلفزيون، لمسلسلات مثل كواليس المدينة، بالإضافة إلى الإنتاج الموسيقي للعديد من الاعلانات التجارية الشهيرة للشركات العالمية العملاقة.