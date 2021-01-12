سليل عائلة آل سعود… وفاة الأمير ورجل الأعمال السعودي خالد بن عبد الله

المستقلة/-أحمد عبدالله/توفي الأمير ورجل الأعمال السعودي، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، سليل عائلة آل سعود الحاكمة في المملكة، والذي اشتهر بشغفه بخيول السباقات، عن عمر ناهز 83 عاما.

يعد الأمير خالد بن عبد الله، هو نجل عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل، وهو أخ للملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية، حسبما أفاد تقرير لشبكة “إرم نيوز”. أعلنت وفاته اليوم الثلاثاء

والأمير الراحل هو مالك مجموعة شبكات “أوربت” الإعلامية والتي اندمجت بعد ذلك مع “شوتايم أرابيا” لتصبح “أوربت شوتايم”، وهو أيضا أحد أبرز ملاك الخيول الأصيلة في العالم وحاز بعض أبرز ألقاب سباقاتها.

ويمتلك واحدة من أهم مزارع الخيول في العالم “جودمونت”، والتي أسسها في المملكة المتحدة، وشارك طوال 30 عاما في البطولات الدولية للخيول. قدرت مجلة “فوربس” ثروته الشخصية في عام 1990 بنحو مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لجودمونت، دوجلاس إرسكين كروم: “سيُذكر الأمير خالد دائما على أنه رجل عائلة هادئ وكريم وخير، تتحدث جياده باسمه. إنه يترك إرثا سيصمد أمام اختبار الزمن”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن حديث لـ”بي بي سي”.