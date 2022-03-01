سلمى رشيد تحقق أكثر من مليون مشاهدة بجديدها الفني “واهيا”

المستقلة/-بعد اصدار الفنانة سلمى رشيد أحدث أغانيها “واهيا” مساء الجمعة عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب” استطاعت تحقيق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من يومين بالإضافة إلى تصدرها التراند في المغرب و عدة دول عربية.

وأغنية “واهيا” من كلمات وألحان وتوزيع ياسين الرامي، فيما أشرف زوجها حسن العلوي على إخراج الكليب الخاص بها.

ويحمل العمل الفني الجديد لسلمى رشيد إيقاعات متنوعة، تمزج بين الراب والدقة المراكشية، وكذا البوب المغربي.

وكما تستعد سلمى رشيد لإطلاق علامة تجارية خاصة بها قريبا، ستشكل مفاجأة لجمهورها، إضافة إلى تحضيرها لعمل فني عبارة عن شارة مسلسل رمضاني.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمى رشيد كان بعنوان “دارهالي قلبي” الذي طرحته قبل أشهر عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، والتي عرفت نجاحا كبيرا، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بوصول الأغنية التي جمعتها مع المطرب الجزائري موك صايب تحت عنوان ماغازيل ، إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.