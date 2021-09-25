سلمى المصري تستبدل وجها جديدا بعمليات التجميل والجمهور مصدوم

المستقلة /- اثارت الفنانة السورية سلمى المصري صدمة كبيرة لدى جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

في التفاصيل ، نشرت الفنانة السورية سلمى المصري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من آخر جلسة تصوير قامت بها.

وظهرت سلمى المصري في الصور بإطلالة صادمة للجمهور، حيث بدت ملامحها أصغر ب10 سنوات عن ملامحها الأصلية كما تعود عليها المشاهد قبل عدة سنوات.

وبدت ملامحها غاية في الجمال والأناقة مرتدية تي شيرت باللون الأسود الجذاب أمام المرآة بإطلالة جميلة جدا ومفعمة بالحيوية ، واضافت تعليقا قائلة ” اذا نظرت بعين التفاؤل الى الوجود ، لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته ”

من جهة أخرى ، تألقت الفنانة سلمى المصري مؤخرا بالعمل الدرامي المشترك بعنوان ” عالحلوة والمرة ” الذي يعرض حاليا على شاشات التلفاز ويعتبر النسخة العربية من إحدى المسلسلات التركية الشهيرة.

الجدير بالذكر ان الفنانة السورية المتألقة سلمى المصري ، ممثلة سورية من مواليد عام 1958 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 1972.

و هي الشقيقة الكبرى للممثلة مها المصري، وكانت متزوجة من المخرج شكيب غنام وأنجبا ابنان هما داني وهاني، وبعد وفاته تزوجت من المذيع مصطفى الآغا إلا أنها انفصلت عنه.

 

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