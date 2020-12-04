سلمان العوده يفقد نصف بصره وسمعه في السجن

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة … قال نجل الداعية الإسلامي السعودي، سلمان العودة، إن والده “فقد تقريبا نصف بصره ونصف سمعه” في السجن.

 

ومن خلال حسابه الرسمي على تويتر قال نجل الداعية “الدعاء لتأليف القلوب، والدعاء لمصلحة الشعوب، كلف هذا الإنسان حريته، عرضه للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج، في الحبس الانفرادي منذ لحظة اعتقاله (أكثر من ثلاث سنوات وأشهر)”.

وأضاف “أخبره طبيب السجن أنه تقريبا فقد نصف سمعه ونصف بصره! ولا يزالون يريدون أذاه”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الشوفان النظام الغذائي الامثل لمرضى السكري

اخر الاخبار

سعر صرف الليرة التركية قابل الدولار

اخر الاخبار

السعودية بكلمة واحدة : لا نخطط للتطبيع

اخبار العراق

الرافدين : صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة

اخبار العراق

الإطلاقات العشوائية تهدد رؤوس الأبرياء.. لا منها خلاص إلا بتشديد العقوبة

اخبار العراق

بالسكاكين … مكالمة هاتفية تنهي حياة رجل على يد أشقاء طليقته

اخر الاخبار

إعلان الحداد في باكينجهام بعد وفاة كلب الملكة إليزابيث