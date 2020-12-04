سلمان العوده يفقد نصف بصره وسمعه في السجن

المستقلة … قال نجل الداعية الإسلامي السعودي، سلمان العودة، إن والده “فقد تقريبا نصف بصره ونصف سمعه” في السجن.

ومن خلال حسابه الرسمي على تويتر قال نجل الداعية “الدعاء لتأليف القلوب، والدعاء لمصلحة الشعوب، كلف هذا الإنسان حريته، عرضه للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج، في الحبس الانفرادي منذ لحظة اعتقاله (أكثر من ثلاث سنوات وأشهر)”.

وأضاف “أخبره طبيب السجن أنه تقريبا فقد نصف سمعه ونصف بصره! ولا يزالون يريدون أذاه”.