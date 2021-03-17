سلطنة عمان.. القبض على شخص دهس امرأة أجنبية وسرقها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقت شرطة محافظة مسقط في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، القبض على شخص، بعد دهسه امرأة وسرقة ما بحوزتها.

وذكرت شرطة عمان السلطانية، في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: أنها ”ألقت القبض على شخص، بعد قيامه بدهس امرأة أجنبية وسرقة ما بحوزتها.

وأوضحت الشرطة السلطانية، أن المتهم هرب من موقع الحادث، قبل ضبطه.

وأكدت اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما لم يتم الكشف عن هوية المتهم والمجني عليها، وإذا ما كانت المرأة قد توفيت، أم لا.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع مع المرض

اخر الاخبار

وزير الخارجية: لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% بنهر النيل

اخبار الاردن

الأردن.. الحكم بالإعدام شنقا على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء

اخر الاخبار

الرئاسة السورية تكشف عن حالة الأسد وعقيلته بعد الإصابة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

الأردن: ضبط شحنة أنابيب ملوثة إشعاعيا وإعادتها لبلد المنشأ

اخر الاخبار

 محكمة كويتية تقضي بحبس ضابطين 7 سنوات في قضية تسريبات أمن الدولة

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

اخر الاخبار

مصر .. مجلس نقابة الصحفيين يقرر تأجيل الانتخابات إلى 2 أبريل لهذا السبب

اخر الاخبار

الصحة الفلسطينية تتسلم نحو 62 ألف لقاح كورونا وبدأ التطعيم فى هذا الموعد

اخر الاخبار

فيديو.. روبي تفاجئ جمهورها في كليب “أنا لو زعلانة”

اخبار العراق

مصادر : قرار منح حق استضافة خليجي 25 تحول الى اجتماع الهيئة العامة

اخر الاخبار

كانت تساعده فقتلها.. العثور على جثة فنانة سورية داخل منزلها في هولندا

اخر الاخبار

صحيفة : اوربا تؤكد بأن فوائد استخدام لقاح أسترازينيكا تفوق المخاطر المحتملة

اخر الاخبار

صحيفة : تركيا تستعد للصدام مع إسرائيل واليونان واوربا بسبب الطاقة

اخر الاخبار

صحيفة : بايدن يتعرض لاتهامات بأشعال فوضى المهاجرين على الحدود

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بسبب تعثر توزيع لقاح كورونا في اوربا