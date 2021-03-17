سلطنة عمان.. القبض على شخص دهس امرأة أجنبية وسرقها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقت شرطة محافظة مسقط في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، القبض على شخص، بعد دهسه امرأة وسرقة ما بحوزتها.

وذكرت شرطة عمان السلطانية، في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: أنها ”ألقت القبض على شخص، بعد قيامه بدهس امرأة أجنبية وسرقة ما بحوزتها.

وأوضحت الشرطة السلطانية، أن المتهم هرب من موقع الحادث، قبل ضبطه.

وأكدت اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما لم يتم الكشف عن هوية المتهم والمجني عليها، وإذا ما كانت المرأة قد توفيت، أم لا.