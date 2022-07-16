سلطة المجتمع وفلسفتها الحياتية

إبراهيم أبو عواد

كاتب من الأردن

1

     سُلطةُ المُجتمعِ نظامٌ مِن التَّحَوُّلات المعرفية التي تَعْمَل على تحليل طبيعة الوَعْي ، ومنظومةٌ مِن التَّغَيُّرات الاجتماعية التي تَعْمَل على تَوسيع حُدود الإدراك. واندماجُ الوَعْي معَ الإدراك يَجعلان العَقْلَ الجَمْعي قادرًا على تَكريسِ الأنماط السُّلوكية في المنظور الرمزي للفِعل الاجتماعي ، وتَجذيرِ المعايير الأخلاقية في التجارب الحياتية للفرد والجماعة . وكُلَّمَا ازدادت فاعليَّةُ سُلطة المُجتمع على أرض الواقع ، تعدَّدت الظواهرُ الثقافية التي تُعيد تأويلَ التفاعلات اللغوية في أشكال الشرعية الاجتماعية حضاريًّا وتاريخيًّا ، وتُعيد تفسيرَ الأفكار الإبداعية في ثقافة الحياة اليومية معنويًّا وماديًّا . وسُلطةُ المُجتمع لَيْسَتْ تَجميعًا لأنساق العلاقات الاجتماعية ، وإنَّما هي تكثيف لطرائق التحليل النقدي الذي يَهدف إلى تأصيل المفاهيم الفكرية ، التي تُسَاهِم في التَّطَوُّر الاجتماعي ، باعتباره بناءً عقلانيًّا ، وبُنيةً وُجوديةً . وماهيَّةُ سُلطة المجتمع لا تتحقَّق إلا بالتفاعلِ معَ طبقات اللغة ظاهريًّا وباطنيًّا، وتَفعيلِ القوانين الحاكمة على الرابطة بين الهياكل الاجتماعية والبُنى الوظيفية نَوْعِيًّا وكَمِّيًّا. وهذا مِن شأنه تَوسيع نِطاق حُضور المعنى الإنساني في الثورة اللغوية التي تتداخل معَ النَّواة العميقة للثقافة ، وتتماهى معَ فلسفة المعرفة الرامية إلى تحليلِ المُجتمع، لَيس بوصفه نَمَطًا للعَيش ، بَلْ بوصفه أُسلوبًا للإبداع ، وتحليلِ الفِكر ، ليس بوصفه طريقًا مَفروضًا على وُجود الفرد وشُعوره ، بَلْ بوصفه طريقةً لتفسير معنى الوجود ، وتأويل إفرازاته ضِمن القِيَم الروحية والمعايير الأخلاقية والأُطُر المادية .

2

     الفلسفةُ التي تُولِّدها سُلطةُ المُجتمع لَيْسَتْ عُنصرًا دخيلًا على حياة الفرد ، أوْ شيئًا غريبًا عن نظام حياته ، وإنَّما هي ركيزة أساسية في كَينونة الفرد الإنسانية . والفلسفةُ لا تُوجَد خارج الإنسان ، وإنَّما تُوجَد في داخله . والحياةُ الحقيقية للفرد لا يتمُّ البحث عن مُكَوَّنَاتها في عناصر البيئة المُحيطة ، لأن هذه المُكَوَّنَات مُستقرة في أعماق الفرد ، وعَلَيه أن يجد وسيلةً لانتشالها ، ودَمْجِها في عَالَم الأفكار الإبداعية ، باعتبارها التَّجَلِّي الأبرز للطاقة الرمزية في اللغة والفِعل الاجتماعي . والمُجتمعُ لا يَستطيع الدُّخُولَ في الحَدَاثة واقتحامَ المُستقبل إلا إذا تَمَكَّنَ مِن تَحويلِ اللغة إلى نَسَق من الأفعال التي تَمنح الوُجودَ مَعْناه ، وتحويلِ الفِعل إلى سِياق مِن المَعَاني التي تَمنح الحياةَ جَدْواها ، مِمَّا يُؤَدِّي إلى إنتاج نظريات فلسفية قادرة على تفكيك البُنى الوظيفية في المجتمع وإعادة تركيبها جُزئيًّا أوْ كُلِّيًّا ، مِن أجل تعزيزِ نِقَاط القُوَّة في العلاقات الاجتماعية ، وعلاجِ نقاط الضعف في النظام الاجتماعي الذي يَضطلع بمسؤولية تحقيق التوازن بين واجبات الأفراد ومصالحهم الشخصية .

3

     مفهومُ السُّلطة يَكتسب هُويته المُميَّزة مِن طبيعة الوقائع التاريخية والأحداث اليومية ، ومفهومُ المُجتمع يَكتسب شرعيته التاريخية مِن القلق الوجودي والوَعْي المصيري ، اللَّذَيْن يُمثِّلان القُوَّةَ الدافعةَ للنظام المعرفي المركزي بِصِيغته الفردية وصِفته الجماعية . وسُلطةُ المُجتمع تُنتِج فلسفتها الحياتية مِن أجل مَنعِ الفَوضى في العلاقات الاجتماعية ، لضمان المصلحة الشخصية ، ومَنعِ الاضطراب في مَصَادر تَوليد الفِعل الاجتماعي ، لضمان المصلحة العَامَّة . والفلسفةُ الحياتيةُ لا تمتاز بقوة الحُضور في وَعْي الفرد فَحَسْب ، بَلْ أيضًا تقوم بأنسنته، أي: جَعْله إنسانيًّا. وهذا الأمر في غاية الأهمية ، لأنَّه يُسَاعِد الفردَ على بناء علاقاته ومصالحه على قاعدة المعنى الحياتي العميق ، التي تتكوَّن مِن القُوَّة والسُّلطة والقُدرة على اتِّخاذِ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، والتأثيرِ في مَسَار الأحداث.وبما أنَّ ماهيَّة السُّلطة تبدأ في العقل الفردي ، وتتحوَّل إلى معايير حاكمة على البُنى الوظيفية في المُجتمع ، فلا بُدَّ أن يَمتلك العقلُ الفردي الإمكانيةَ الذاتية لتحرير الوَعْي مِن تقلُّبات الواقع ، وأن يَمتلك المُجتمعُ قرارَه الشخصي للتَّحَرُّر مِن العُقَد النَّفْسِيَّة التي تقف خَلْف السُّلوك الإنساني .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

المغربية نرجس تعلن عن اغتيتها الجديدة (بيتك بيتك)

اخر الاخبار

تطبيق التكتوك ودعوات نشر المثلية

اخبار العراق

بعثة الحج العراقية: عودة 5345 حاجا الى عبر المنافذ الجوية والبرية

اخر الاخبار

بعد الحكم ببراءته ..بلاتيني: اريد أعيش بسلام بعيدا عن الإعلام

اخبار العراق

الامن الوطني يعلن عن اعتقال 26 إرهابيا من “داعش”

اخبار العراق

في بيان مشترك.. الكاظمي وبايدن يؤكدان الالتزام باتفاق الإطار الاستراتيجي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هل برشلونة اقترب من الاتفاق على ليفاندوفسكي

اخر الاخبار

السعال المستمر لا يعني كورونا.. تفاصيل

اخر الاخبار

المغربية نرجس تعلن عن اغتيتها الجديدة (بيتك بيتك)

اخر الاخبار

تطبيق التكتوك ودعوات نشر المثلية

اخر الاخبار

شاب امريكي يشهر اسلامه في الأردن بحضور أدهم النابلسي – فيديو

اخبار العراق

بعثة الحج العراقية: عودة 5345 حاجا الى عبر المنافذ الجوية والبرية

اخر الاخبار

كم يكسب مستخدم يوتيوب لديه مليون مشترك؟

اخر الاخبار

كم يكسب مستخدم يوتيوب لديه مليون مشترك؟

اخر الاخبار

بعد الحكم ببراءته ..بلاتيني: اريد أعيش بسلام بعيدا عن الإعلام

اخبار العراق

الامن الوطني يعلن عن اعتقال 26 إرهابيا من “داعش”

اخبار العراق

في بيان مشترك.. الكاظمي وبايدن يؤكدان الالتزام باتفاق الإطار الاستراتيجي

اخبار العراق

إيبرا تحتفي باليوم العالمي للعلاقات العامة بدورته الثانية

اخر الاخبار

محمد بن زايد وبايدن يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق ومواجهة التحديات

اخر الاخبار

ساعة هتلر الذهبية للبيع في مزاد – صور

اخبار العراق

سارة عباس وعلي نجم  يحققان الميدالية الفضية للزوجي ببطولة العالم للرماية في ميونخ

اخر الاخبار

بعد حضوره قمة جدة الإقليمية..الرئيس الأمريكي يغادر السعودية

اخبار العراق

فرح عبد الكريم تتاهل لبرالمبياد باريس