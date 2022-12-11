سلطة الطيران المدني تكشف عن تعليمات خاصة بسفر القاصرين

المستقلة/- أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، تعليمات خاصة بسفر القاصرين.

وقالت السلطة في بيان تلقت المستقلة، إنه “بناءً على توجيهات سلطـة الطيـران المـدني العراقـي، تودّ إدارة مطار بغداد الدولي أن تبين لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار بما يخص سفر القاصرين”.

وشددت على “ضرورة تبليغ والد القاصر بعدم السفر إلَّا بحضوره شخصياً أمام ضابط الجوازات وتقديم تعهد بعدم ممانعة من سفر القاصر أو تقديم وكالة خاصة لغرض السفر مصدقة أو حجة وصاية”.