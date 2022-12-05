سلطة الطيران : الانتهاء من أعمال التنظيف للمدرج بعد “تهشم” أحد إطارات الطائرة

المستقلة/- أكدت سلطة الطيران المدني، الاثنين، انتهاء إدارة مطار بغداد الدولي، من أعمال التنظيف للمدرج الذي شهد “تهشم” أحد إطارات الطائرة BEOING 737.

وقالت سلطة الطيران في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنها “أشرفت، وبمتابعة ادارة مطار بغداد الدولي، على حملة من أعمال التنظيف لمدرج 33R/15L، حيث قام الجهد الهندسي وشعبة العمليات الارضية بتلك الأعمال ومنذ ساعات الصباح الأولى وذلك لرفع المخلفات المطاطية نتيجة تهشم إطارات طائرة الخطوط الجوية العراقية”.

وأكدت أنه “بالرغم من توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، نؤكد ان الحركة الجوية اعيدت تدريجياً بانسيابية عالية لجدولة الرحلات القادمة والمغادرة لشركات الطيران العاملة في مطار بغداد الدولي”.

وأشارت إلى، أن “اجراءات التحقيق الفنية وتقرير العارض النهائي ما زالت مستمرة في شعبة الـ SMS في شركة الخطوط الجوية العراقية وبأشراف سلطة الطيران المدني العراقي”.

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