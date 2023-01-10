سلسلة مشاريع لفك الزخم المروري في بغداد

المستقلة/- اعلن وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، ادراج سلسلة مشاريع ضمن الخطط القادمة لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقال ريكاني عند حضوره اجتماعاً موسعا في مقر نقابة المهندسين العراقيين ان التنفيذ سيكون عن طريق فريق وطني من الوزارة وامانة بغداد، وبقية الجهات الساندة في القطاعين العام والخاص وخبراء مختصين واستشاريين لفك العقد المرورية في العاصمة، عبر انشاء جسور و مجسرات جديدة وطرق بديلة اضافة الى الطريق الحلقي بطول 94 كم.

واوضح انه تم مناقشة عدة مشاريع، من بينها ربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد – كركوك، وتطوير قناة الجيش من جهة الرستمية،  وتطوير جسر الجادرية وتقاطع ساحتي النسور وقرطبة وغيرها من المشاريع.

وحضر الاجتماع  امين بغداد ونقيب المهندسين، وعدد من المديرين العامين وخبراء مختصين في قطاعي الطرق و النقل.

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