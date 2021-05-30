سلسلة احتجاجات في ذي قار تتسبب بقطع الطرق واغلاق دوائر حكومية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..شهدت محافظة ذي قار ، اليوم الاحد ، سلسلة احتجاجات واسعة في عدد من المناطق رافقها قطع للطرق وحرق الاطارات واغلاق دوائر حكومية .

وقال مصدر مطلع ان ” العشرات من موظفي دائرة البريد والاتصالات في الناصرية تظاهروا امام مبنى الدائرة مطالبين بعدم تغيير تصميم المجمع السكني الحالي ، وحلّ اللجنة الخاصة بالاشراف على توزيع مجمع سكن الموظفين “.

ولفت الى ان ” محتجين اغلقوا بلدية الناصرية واحرقوا الاطارات امام بوابتها ، واجبروا الموظفين على الخروج وغلق الدائرة “. دون ان يوضح المصدر مطالب المحتجين .

واشار الى ان ” خريجي المعاهد الاسلامية اغلقوا مبنى تربية ذي قار ، احتجاجا على عدم شمولهم بالتعاقد ضمن المحاضرين المجانيين “.

ونوه الى ان ” اهالي مناطق الاسكان الصناعي ، والصالحية ، والشموخ ، والثورة ، اقدموا الى قطع الطرق وحرق الاطارات احتجاجا على تردي خدمات الماء والكهرباء “.

وذكر ان ” محتجين في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة ، قاموا بغلق جامعة سومر ، والبلدية ، ومديرية الماء ، والقائممقامية ، رفضا لتكليف عمار الركابي لشغل منصب قائممقام القضاء “.