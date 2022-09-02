سكان حوض سد مكحول .. الترحيل والمستقبل المجهول

ابراهيم الخليفة

اعرب العديد من المواطنيين القاطنين ضمن الرقعة الجغرافية لحوض سد مكحول عن تخوفهم وقلقهم ، من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم باجبارهم على الرحيل من قراهم ، حقولهم ، مزارعهم ومصادر عيشهم الآخرى، دون ايجاد البديل بسبب الآلية التي تجري بها عملية التعويض والترحيل، كونها تتم في عشوائية، ضبابية وفي طريقة مبهمة، وعدم إنتظام ، والتي ينتج عنها وعن غير قصد تشريد سكان المنطقة الاصليينIndigenous people من مواطن عيشهم وآبائهم ، وما ينتج عن هذا من تفكيك الروابط الأجتماعية والاسرية للخليط الاجتماعي القاطن، ضمن منطقة السد ،منذ مئات السنيين، والتي تكون مهددة بالاغمار، حيث ستتم عملية الترحيل بصورة عبثية ودون تخطيط مسبق أوالاهتمام بالاوضاع المستقبلية لهم بأعتبارهم مواطنون عراقيون ، مع اقرارهم بأهمية اقامة مشروع السد.

وتشتمل هذه الآلية التي ظهرت بوادرها الآن بتعويض المواطنين المعرضة ممتلكاتهم للغرق بمبالغ مالية محددة دون تحديد مراكز استيطانية لهم ، وتركهم يواجهون مصيرا مجهولا ، وهو اخطر ماموجود في هذه الحلقة ، وهذا يتوافق مع ما قاله قوم موسى لموسى { اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ } بمعنى ان لسان حالهم يقول نعوضك ببعض المال واذهب وشانك نحن غير مسؤولين عما ينتظرك . أن تهجير السكان وفق هذه الطريقة الضبابية سيكون لها أنعكاسات إنسانية واجتماعية كبيرة عندما يضطر السكان للهجرة والاستقرارفي المدن القريبة، وبالتالي سيخلقون أزمات في تلك المدن تذكرهم بايام تهجير داعش القسري لهم الذي لازال البعض يعاني من مشاكل نفسية واجتماعية جراء ذلك، اذا ما أخذنا بنظر الأعتبار أن السكان المحليين المعرضين للتهجير غير الطوعي يقدرون ب (118) الف نسمة.

وعليه، كيف سيكون تأثير هذا العدد الكبير من المواطنين على المدن التي سيرحلون اليها من حيث عدم وجود أماكن ايواء لهم تكفي لاستيعاب الموجات البشريه ، والشيء نفسه مع المدارس من مختلفة المراحل الدراسية حتى وأن افترضنا بأنهم لن يرحلوا بأتجاه منطقة واحدة ، وان هناك حرية في اختيار المنافي والتي سوف ينتج عنها أرتفاع في ايجارات المنازل وأكتضاظ الصفوف الدراسية بالطلبة، ضغط على الخدما ت وفرص العمل.

وبضوء ذلك نناشد الحكومات المحلية في كركوك وصلاح الدين ثم الحكومة المركزية والمنظمات الأممة المعنية بالهجرة وحقوق الإنسان، العمل على حل هذه الاشكالية، وعدم ترك أوضاعهم سائبة وتركها للاجتهدات الشخصية ذات الأبعاد السياسية ، وهم يطالبون قبل البدء بالتعويضات بايجاد حلول تكمن في انشاء مراكز أستيطانية لهم بالقرب من الرقعة الجغرافية التي سيرحلون منها، تتوافر فيها مستلزمات الحياة المدينة اي تخطيط مدن تكون مخدومة بالماء والكهرباء والمراكز الصحية والمدارس ، والصرف الصحي والمستلزمات المدنية الآخرى بحيث لا يُعد ترحيلهم بمثابة تطهير عرقي وافراغ المنطقة من سكانها العرب الاصليين، للمحافظة على الروابط الاجتماعية والقبلية والعائلية متماسكة، وايجاد فرص عمل لغير الموظفين، بالتحديد الفلاحين سيما وأن الأراضي البور متوفرة وقريبة من تخوم السد ، يمكن أن تستثمر في الفلاحة، للتعويض عن الأنتاج الزراعي الذي كان تنتجه الحقول قبل غمرها بالمياه.

والدعوة للحكومات او الجهات المعنية الأستفادة من تجارب الدول الآخرى في هذا الإطار مستذكرين تجربة بناء سد القادسية وكيف تم ايجاد بديل لمدينة عانه القديمه ببناء مدينة جديدة للسكان قبل عملية ترحيلهم ، وألا فمن غير المعقول ان يباشر ببناء السد ولم يتم اتخاذ اي خطوة في هذا المضمون.

ان تنفيذ ذلك يتطلب إيجاد رأي عام ضاغط بأتجاه تحقيق هذا الطموح القانوني والمشروع عبر وسائل الإعلام، والقيام بفعاليات وعقد ندوات شعبية أو مهرجانات من قادة الرأي توضح فيها الآثار السلبية، الاجتماعية والنفسية التي تلحق بسكان المنطقة عند تهجيرهم دون إيجاد البدائل، تنشيط دور ممثلي المنطقة في مجلس النواب للمطالبة وبشكل رسمي في تخطيط قرى لهذه الفئات من السكان، مخاطبة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والهجرة في استخدام ثقلها لدى الجهات الحكومية لاعادة استيطانهم وفق آلية قانونية .

الهدف من هكذا حملات، ايجاد مراكز استيطانية او توزيع قطع اراضي سكنية للمواطنين وتقديم الدعم لهم لتشييد دور سكنية عليها . أن مشروع السدد، الذي بدأ العمل به العام الماضي.

من المقرر أن يكتمل بناء ضمن مدة خمس سنوات، هذه العملية ستؤدي لاختفاء (40 ) قرية مأهولة بالسكان وعامرة بالحياة، بالاضافة إلى غمر قرابة (67 ) كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية والعقارات والبساتين.، كما قد يؤدي إلى فقدان مايصل إلى ( 61000) رأس من الماشية، إغراق أكثر من (359) منشأة مدنية (مدارس وعيادات ومحطات مياه وكهرباء ومقابر وملاعب رياضية ومراكزثقافية)، وحوالي(200 )موقع أثري ستختفي ويختفي معها ارث إنساني يهم البشرية جمعا لايقدر بثمن إلى الابد، منها (67)، موقعاً مسجلاً في هيئة الآثار الوطنية بشكل رسمي حسب تقرير منظمة ليوان للثقافة والتنمية.يقع سد مكحول بين كركوك وصلاح الدين.

وقد سجلت العديد من الملاحظات السلبية ضد أنشاءه لكن دون جدوى.

أن الآلية المقترحة الآن للتعويض المادي وتركهم يواجهون مستقبل غامض يتناقض ورؤية الحكومة المطروحة ووفق الهدف من إنشاء السد ، فإن السد سينشئ بحيرة كبيرة من المياه شمال محافظة صلاح الدين يقدر حجمها التخزيني (3) مليارات م3، ما سيُمكن الدولة من استصلاح مساحات واسعة من الأراضي في محافظتي كركوك وصلاح الدين إلى جانب تنمية الثروة السمكية. والسؤال المثار لمن توزع السلطات هذه الأراضي المستصلحة إذا هي لم تنشأ مراكز استيطانية قريبة من السد لكي توزع عليهم.لكن ما يقلق المواطنين حقا هو إفراغ الجناح الشرقي من بحيرة السد من سكانها العرب وبالتالي يخل بالتركيبة الديموغرافية في المنطقة فيما يخص محافظة كركوك لو جرى استفتاء بشأن ضمها إلى الاقليم من عدمه . يالها من سياسة عقيمة اتجاه إنشاء السد ، عارض انشائه العديد من المنظمات المحلية والدولية ، دون إيجاد بدائل لمن سيتم ترحيلهم من السكان ، انه قصر نظر وتخطيط اعمى لايرى إلا لمن حوله.