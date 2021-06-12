سقوط مفزع لنجم الدنمارك أمام فنلندا

المستقلة/- تعرض نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام فنلندا مساء السبت، ضمن مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم.

وفي أواخر الشوط الأول، سقط إريكسن فجأة مغشيا عليه، وهرع زملاؤه لمعرفة ما أصابه، قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويحاول إنعاشه.

وظهرت معالم الصدمة على وجوه لاعبي الدنمارك، خوفا على حياة زميلهم الذي يلعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وغادر الفريقان بعد ذلك الملعب ورفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار، وأعلن المذيع الداخلي في الملعب أن المباراة توقفت بسبب وضع صحي طارئ وطلب من الجماهير البقاء في أماكنهم.

وتم إيقاف المباراة رسميا، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تعليق المباراة.

وقال اليويفا: “تم تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 بسبب حالة طبية طارئة”.