سقوط مفزع لنجم الدنمارك أمام فنلندا

المستقلة/- تعرض نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام فنلندا مساء السبت، ضمن مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم.

وفي أواخر الشوط الأول، سقط إريكسن فجأة مغشيا عليه، وهرع زملاؤه لمعرفة ما أصابه، قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويحاول إنعاشه.

وظهرت معالم الصدمة على وجوه لاعبي الدنمارك، خوفا على حياة زميلهم الذي يلعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وغادر الفريقان بعد ذلك الملعب ورفع مسعفون أغطية لإخفاء اللاعب المصاب عن الأنظار، وأعلن المذيع الداخلي في الملعب أن المباراة توقفت بسبب وضع صحي طارئ وطلب من الجماهير البقاء في أماكنهم.

وتم إيقاف المباراة رسميا، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تعليق المباراة.

وقال اليويفا: “تم تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 بسبب حالة طبية طارئة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم نجم أتلتيكو

اخبار العراق

بالصور ..الكاظمي يفتتح مشاريع خدمية في ذي قار

اخر الاخبار

شاهد.. بكاء ممثلة مغربية أثناء حديثها عن تعرضها للتحرش

اخبار العراق

منح اجازة صيانة وتحديث مصانع تعليب كربلاء بكلفة 145 مليون دولار

اخبار العراق

اعتقال مطلوب وفق مادة الإرهاب حاول دخول كربلاء

اخر الاخبار

كاليبورن إنترناشيونال تتبرع بمبلغ 250 ألف دولار إلى الجامعة الأمريكية بالسليمانية

اخبار العراق

حزب كردي يدّعي معرفته بعدد مقاعده وأسماء الفائزين في الانتخابات المقبلة

اخبار العراق

حزب كردي يدّعي معرفته بعدد مقاعده وأسماء الفائزين في الانتخابات المقبلة

اخر الاخبار

السعودية تكشف موعد فتح البوابة الإلكترونية للحج

اخر الاخبار

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن الدولى بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. “أصيب 3 مرات” صبري عبد المنعم يروي تجربته مع السرطان

رياضية

منتخب العراق للشباب يواجه نظيره المصري

رياضية

بيكيه يلوح بقرار الاعتزال

رياضية

نجم ريال مدريد يقترب من الدوري الإنجليزي

ثقافة وفنون

فيديو.. عيضة المنهالي يطرح أول أغنية باللهجة العراقية “ما أشبع منه”

رياضية

نجم عربي يتخطى ميسي

اخر الاخبار

تعويم أول سفينة شحن سورية مصنعة محليا اليوم