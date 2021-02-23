سقوط مصابين مع تجدد المظاهرات في الناصرية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف /..تجددت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، الاحتجاجات المطالبة باقالة المحافظ ناظم الوائلي ، وادت الى اصابة عشرة متظاهرين وخمسة من عناصر الاجهزة الامنية .

وقال مصدر مطلع ان ” المتظاهرين حاولوا الوصول الى مبنى ديوان المحافظة الا ان القوات الامنية فرقتهم باطلاق النار الحي والقنابل المسيلة للدموع “.

واشار الى  ” حدوث صدامات وكر وفر وتراشق بالحجارة بين الامن والمتظاهرين نتج عنه اصابة عشرة متظاهرين بعيارات نارية ، وخمسة شرطة بالحجارة ، كما وشهدت الاحتجاجات حرق الاطارات وقطع جسر النصر “.

وكان محتجو الناصرية قد طالبوا بتظاهرة ، يوم امس ، اقالة المحافظ ادت الى صدامات تسببت بمقتل احد المتحتجين واصابة ما لايقل عن 18 اخرين.

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