سقوط قتلى وجرحى .. زلزال عنيف يضرب الصين

المستقلة /- أعلنت السلطات الصينية أن شخصين لقوا مصرعهم وأصيب عشرات، من جراء زلزال ضرب فجر الخميس على عمق ضحل مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وفي حين أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجات، قال المركز الصيني لرصد الزلازل إن شدته بلغت 6 درجات، واتفق المركزان على أنه وقع على عمق ضحل (10 كيلومترات).

وضرب الزلزال منطقة لوكسيان على بعد حوالي 120 كيلومترا جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ الضخمة مترامية الأطراف، التي يقطنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون شخص.

وقالت السلطات في المنطقة إن الزلزال أدى إلى “مقتل شخصين وإصابة 3 بجروح خطيرة، و50 شخصا بجروح طفيفة”.

وأضافت أن الزلزال أسفر عن انهيار 22 منزلا وتضرر عشرات المنازل، كما أدى إلى انقطاع الاتصالات في بعض أنحاء المنطقة.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “سي جي تي إن”، مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة ظهر فيها أثاث منزلي يهتز بقوة، في حين أظهرت مشاهد أخرى حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وتشهد الصين زلازل بشكل مستمر، لا سيما في مناطقها الجبلية الواقعة غربي البلاد وجنوبها الغربي.

وفي 2008 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 درجات مقاطعة سيتشوان، مما أسفر عن سقوط 87 ألف شخص بين قتيل ومفقود.

 

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