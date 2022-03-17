سقوط صواريخ بمحيط قاعدة في العراق

المستقلة /- أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، سقوط صواريخ في محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصادر قولها إن “عدد الصواريخ التي سقطت بلغت خمسة بحسب معلومات أولية”.

لكن وكالة الأنباء العراقية نقلت عن مسؤول بقاعدة بلد الجوية قوله إن أربعة صواريخ وقعت في أماكن مفتوحة لم تتسبب في أضرار.

وتضم قاعدة بلد الجوية، قوات عسكرية عراقية ووحدة من القوات الجوية الأمريكية مختصة بتقديم التدريب على طائرات أف 16.

وتتعرض المقار والقواعد التي تضيف القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق إلى هجمات بين الحين والاخر، دائماً ما تقف وراءها مليشيات مسلحة تتبع إيران.