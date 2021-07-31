سقوط شهداء وجرحى بهجوم إرهابي على مجلس عزاء في العراق

المستقلة /- استشهد وإصيب عدد من الأشخاص بهجوم إرهابي على مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين.

الهجوم الارهابي على مجلس عزاء في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين، ما أدى الى استشهاد ثمانية اشخاص وجرح ١٩ اخرين بينهم من العناصر الامنية.

واضاف، انه تم استنفار كامل للقوات الامنية بكل صنوفها من أجل تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذين.

الى ذلك، كشفت شرطة ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين، عن تفاصيل جديدة حول الاعتداء الارهابي الذي استهدف مجلس عزاء في الناحية.

وقال مدير شرطة الناحية العميد جاسم محمد حسين لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه “استشهد اربعة عناصر من شرطة يثرب وثلاثة مواطنين وجرح تسعة عشر اخرين حالتهم الصحية حرجة اثر تعرضهم لهجوم ارهابي على مجلس عزاء في منطقة يثرب”.

واضاف، ان “القوات الأمنية باشرت تمشيط المنطقة وملاحقة العناصر الإرهابية”.

من جانبه، ذكر مدير مستشفى بلد العام حسين البلداوي ، ان “حصيلة التفجير الارهابي في يثرب اسفر عن 8 شهداء و19 جريحا”.

من جهتها، اعلنت خلية الاعلام الامني، عن اعتداء ارهابي على مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “اعتداءً إرهابيا على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي”.