سفينة تغرق مركب في المياه المصرية وتفر بالهروب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ صدمت سفينة تحمل علم سيراليون مركب صيد مصريا على متنه صيادون من مدينة البرلس، وذلك بالمياه الإقليمية المصرية، أمام ميناء دمياط ما تسبب في غرق مركب الصيد.

وتمكن مركب صيد “استبرق” من إنقاذ الصيادين، وجرى نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى وليس بينهم حالات خطيرة بينما ما زال أحد طاقم مركب الصيد مفقود.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت قيادات أمنية ومسؤولون بميناء دمياط إلى المركب بعد وصولها للميناء للاطمئنان على طاقمها.

وقالت مصادر، لموقع “القاهرة 24″، إن سفينة تحمل علم سيراليون مخصصة لنقل الماشية، قادمة من ميناء العقبة، وفى طريقها إلى رومانيا صدمت مركب صيد مصريا وتركته يغرق