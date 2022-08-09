سفير روسي : واشنطن تواصل “صب الزيت على النار” في الصراع الأوكراني

المستقلة /- قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إن واشنطن تواصل “صب الزيت على النار” في الصراع الأوكراني، وتقديم مساعدات إضافية لكييف، منوها بأنها تقترب بذلك من خط خطير في المواجهة مع روسيا

وأضاف السفير أناتولي أنتونوف، في منشور: “تواصل واشنطن صب الزيت على نار الصراع الأوكراني.. وبتخصيصها مليار دولار إضافي للصراع تؤكد أن الولايات المتحدة لا تنوي الاستماع إلى صوت العقل والمنطق ولن تساهم في التسوية السلمية للأزمة”.

وبحسب السفير الروسي، فإن الولايات المتحدة “تنجذب وتنخرط أكثر فأكثر في الصراع، وتقترب من خط خطير في المواجهة مع روسيا”.

ولفت أنتونوف إلى أن “مثل هذا الخط لن يقدم أي شيء جيدا للسلام والأمن، ولن يؤدي إلا إلى إطالة احتضار النظام الأوكراني”.

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