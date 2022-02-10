سفير جمهورية التشيك : كربلاء موقع متميز للاستثمار الامين

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد سفير جمهورية التشيك في العراق بيتر شتيبانيك ، إن كربلاء موقع متميز للاستثمار الأمين لما تتمتع به من استقرار في الأوضاع وحركة عمرانية جيدة”.

وقال شتيبانيك خلال زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، إن “العراق اليوم يتمتع في استقرار وأمن واضح “.

من جانبه قدم محافظ كربلاء نصيف الخطابي استعداده للتعاون مع جمهورية التشيك عبر الحكومة الاتحادية ، ولاسيما ضمن البرنامج الصحي الذي تمتلكه جمهورية التشيك في اختصاص النسائية والتوليد والأطفال الخدج لأهميته ولتوفر مستشفيات عديدة حكومية وأخرى تابعة للعتبات المقدسة.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه سفير التشيك ، مساء الخميس ، إن ” كربلاء المقدسة لها أهمية كبيرة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العراق ، وأيضاً هي بيئة آمنه للاستثمار وادخال الشركات الاجنبية للعمل فيها مع وجود العوامل الاساسية من المواد الأولية”.

وأوضح إن ” كربلاء حققت تقدما كبيرا في القطاع الصحي وأصبحت تشكل الآن مدينة السياحة الطبية في العراق “.