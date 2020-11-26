سفير الاتحاد الأوروبي: نمتلك فرصة كبيرة للاستثمار وتطوير السياحة  في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. قال سفير الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هوت ، مساء الخميس ، إن “الاتحاد يمتلك فرصة كبيرة للاستثمار وتطوير السياحة في كربلاء ، مؤكدا عودة شركات الاتحاد الأوروبي للاستثمار في العراق .

واشار هوت عند زيارته كربلاء في تصريح لــــ ( المستقلة ) الى إن “كربلاء منفتحة على الجانب الاستثماري ، وفيها خبرات في هذا المجال “.

وأضاف “الاستثمار قادر على تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل والابتعاد عن التعيين الحكومي الذي اثقل كاهل الدولة اذ تذهب كل اموالها للرواتب “،

وأكد إن ” الاصلاح اذا جاء سيكون مؤذيا للشعب ، وعلى الحكومة ورجال الدين شرح ضرورات الإصلاح واهميته”.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ناقشنا مع سفير الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هوت ” التعاون الكبير مع الاتحاد الأوروبي في مجال الاقتصاد والاستثمار والتعليم والتدريب”.