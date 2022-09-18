سفير أذربيجان يؤدي مراسيم زيارة الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. أدى السفير الأذري في العراق نصير ممداووف، مراسيم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه برفقة النائب فراس المسلماوي ، فيما قدم شكره لأبناء كربلاء لما قدموه من جهود استثنائية في استقبال الزائرين .

وقال المسلماوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب الزيارة ، مساء السبت ، إن “العراق أثبت من خلال الزيارة أنه عراق علي والحسين عليهما السلام ، وبلاد الإنسانية والمقدسات.

وأشار الى أن المواكب الحسينية تقدم “الغالي والنفيس في خدمة الزائرين، فيما يسهم الزائرون في رسم ملحمة الاربعينية التي تؤطر التعاون والتسامح والبذل والعطاء وكل معاني الإنسانية “.

واضاف اليوم “أثبت العراق للعالم أنه عراق المحبة والاحترام حيث يخرج الملايين من الشعب العراقي ومن دول العالم لأداء هذه الشعيرة المباركة التي تميزت هذا العام كما ونوعا “.