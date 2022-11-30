سفيرة امريكا في العراق تلتقي بـ نائب رئيس مجلس النواب

المستقلة /- أكد نائب رئيس مجلس النواب د.شاخەوان عبدالله، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، أن “عبد الله استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وبحثا عدداً من الملفات والقضايا المهمة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون على أساس مصالح البلدين”.

ودعا عبدالله، بحسب البيان، إلى “أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة على أساس المصالح المشتركة، واستمرار دعم الجهود والمساعي الرامية لتمكين العراق من تجاوز الأزمات ومواجهة التحديات والعمل باتجاه معالجة المشاكل وتقديم الخدمات للمواطنين في عموم البلاد”.