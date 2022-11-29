سفيرة امريكا تعلق على مباراة إيران.. الرياضة تتجاوز السياسة وتوحد الناس

المستقلة /- أكدت، ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على مباراة منتخب أمريكا مع نظيره الإيراني في مونديال قطر، أننا نشاهد الليلة كيف يمكن للرياضة أن تتجاوز السياسة وتوحد الناس.

وقالت رومانوسكي في تغريدة لها على منصة «تويتر» تابعتها “المستقلة” : مباراة كأس العالم كبيرة الليلة، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الإيراني.

وأضافت ، في الوقت الذي سأشجع أنا المنتخب الأمريكي، سيلعب كل فريق من أجل شعبه وتطلعاتهم.

وختمت بالقول: نشاهد الليلة كيف يمكن للرياضة أن تتجاوز السياسة وتوحد الناس حول شيء إيجابي وهو حب اللعبة الجميلة.

مباراة #كأس_العالم كبيرة الليلة: منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الإيراني. في الوقت الذي سأشجع انا @USMNT، سيلعب كل فريق من أجل شعبه وتطلعاتهم. نشاهد الليلة كيف يمكن للرياضة أن تتجاوز السياسة وتوحد الناس حول شيء إيجابي وهو حب #اللعبة_الجميلة. #قطر2022 — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) November 29, 2022

ويترقب العالم مباراة المنتخبين الأمريكي والإيراني ضمن مونديال قطر، وذلك بسبب العداء السياسي الكبير بين البلدين، إذ سبق للمنتخبين أن التقيا في مونديال عام 1998 في فرنسا ويومها فاز المنتخب الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد.