سعر ومواصفات كيا كارنفال موديل 2021 في البحرين

المستسقلة /- تعتبر السيارة كيا كارنفال موديل 2021 واحدة من السيارات الشهيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، والتي تتميز بمساحتها الداخلية الرحبة، حيث تلاقي اقبال كبير وسط محبي فئة السيارات العائلية، بالاضافة لامتلاكها العديد من التجهيزات سواء كانت تتعلق بالناحية الفنية، أو عناصر الحماية والامان وبرامج دعم قائد المركبة.

تتسارع السيارة كيا كارنفال موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية، حيث زودت بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 210 كيلومتر في الساعة.

دعمت السيارة كيا كارنفال موديل 2021 بفرامل ABS و EBD وخاصية دعم الفرامل BA، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام الاكياس الهوائية المتقدمة AABS، مع انذار مانع للسرقة، و نظام المساعدة على تسلق التلال، مع مستشعرات ركن امامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، والتحكم في الثبات VSC، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال.

تأتي السيارة كيا كارنفال موديل 2021 بنسبة طول بلغت 5.155 متر، و بعرض يقدر بـ 1.995 متر، و 1.740 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 2785 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.090 متر، وتضم السيارة غطاء عازل من الأصوات والحرارة، ومقابض من الكروم، وانابيب عادم من الكروم ايضا، مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وشبك أمامي متعدد المقاطع الهوائية.

تقدم السيارة كيا كارنفال موديل 2021 داخل السوق البحريني عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 11.995 دينار.