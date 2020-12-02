سعر ومواصفات سيدان أوبل أسترا 2021 في العراق

المستقلة /- طرحت مؤخرًا شركة أوبل الألمانية سيارتها الشهيرة أسترا موديل 2021، والتي تنافس بقوة داخل سوق السيارات العراق لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وهى أحد أفضل الخيارات بين منافسيها نظرًا لما تقدمه من مواصفات تجعلها الأفضل، حيث القيمة مقابل السعر بالإضافة للأداء القوي على الطريق.

تستمد أوبل أسترا 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 140 حصانا، و عزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة الانطلاق من وضع الاستعداد حتى تبلغ سرعة 100 كم/ ساعة، وذلك في غضون 10.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطعها مسافات تصل إلى 100 كم.

حصلت السيارة على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS ABS، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، بالإضافة الى برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، كما حصلت على نظام مساعدة صعود المرتفعات.

وقدرت الأبعاد الخارجية لهيكل السيارة بنسبة طول بلغت 4658 مم ، وعرض 1814 مم ، وبارتفاع 1500 مم ، كما استطاعت المساحة التخزينية للسيارة ان تستوعب 460 لترا.

تمتعت السيارة بتصميم انسيابي ومصابيح أمامية وخلفية انسيابية تعمل بتقنية الـLED، وشبكات أمامية نحيفة في منتصف السيارة وشبكة عريضة نسبيا تتوسط الصادم الامامي، بالاضافة إلى مصابيح ضباب ثنائية ترتكز على قاعدة سوداء، وعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة يتوسطها جنط معدني باللون الفضي يتخذ تصميما سباعي الأضلاع بتصميم هندسي على الطريقة الخاصة لـ”أوبل”.

حصلت السيارة داخليًا على عدة تجهيزات والتي تشمل، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومقود حركة مدعم بأحدث انظمة التحكم والرفاهية، وشاشة لعرض الوسائط وأنظمة الملاحة بقياس 7 بوصة، ومدخل USB وعدد 6 مكبرات صوت علاوة على مثبت سرعة و مكيف هواء أوتوماتيكي، بالاضافة الى مرايات جانبية كهربائية، ولوحة عدادات دائرية ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة أوبل استرا 2021 نحو 20409.46$.