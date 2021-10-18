سعر ومواصفات أرخص سيارة سيدان داخل الكويت موديل 2021

المستقلة /- تتعدد الإصدارات المطروحة من قبل العلامات التجارية المختلفة وسط موديلات 2021، والتي تتنوع بين فئة الهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، وأيضا فئة السيدان والتي تلاقي اقبالا كبيرا من قبل محبيها ومنها النسخة “شانجان” السفين موديل 2021.

وترتكز السيارة شانجان السفين موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.700 متر، بينما تقدر قياساتها الهيكلية بنسبة طول بلغت 4.710 متر، وبعرض يبلغ 1.820 متر، و بارتفاع يقدر بـ 2.700 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لتر، وخزان وقود يسعتب 53 لتر.

وتحتوي السيارة شانجان السفين موديل 2021 على باقة من مواصفات الحماية والامان حيث تتضمن، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومستشعرات ركن، وقفل مركزي مع نوافذ كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وانذار مانع للسرقة.

وتستمد السيارة شانجان السفين موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 126 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 168 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء ترسل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

وتظهر السيارة باطلالة خارجية تعتمد على مصابيح انسيابية تعمل بتقنية LED، وشبكات متعددة المقاطع، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي داخلي راديو و AUX وشغل الاقراص المدمجة، مع نظام صوتي، ومكييف هواء، ومقصورة تتسع لـ 5 افراد.

أسعار السيارة شانجان السفين موديل 2021 داخل السوق الكويتي

الفئة الأولى موديل 2021 1.6L GDI Trend بسعر 3.900 دينار.

الفئة الثانية موديل 2021 1.6L GDI Limited بسعر 4.600 دينار.