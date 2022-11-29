سعر منافس .. نيسان تكشف عن سيارة Serena الجديدة

المستقلة/- كشفت شركة نيسان عن سيارة Serena الجديدة التي صممتها لتكون منافسا قويا في أسواق المركبات العائلية.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل ميني فان أنيق التصميم، واختلفت بشكل ملحوظ عن مركبات Serena السابقة وخصوصا من حيث الشكل الخارجي إذ حصلت على تصميم جديد للواجهات وعلى مصابيح أنيقة مزينة بخطوط مميزة من الكروم وتعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و69 سنتيمترا، عرضه 169 سم، وارتفاعه 187 سم، أما قمرتها فجهّزت بثلاث صفوف من المقاعد المريحة المخصصة لـ 6 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

وزودت السيارة بواجهة قيادة جديدة كليا أيضا، وحصلت هذه الواجهة على شاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة في المنتصف، وضعت أسفلها لوحة رقمية مميزة للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف.

وحصلت المركبة على نظام مولتيميديا متطور، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

 

وستأتي النسخة الأساسية من هذه السيارة بمحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 150 حصانا، كما ستطرح منها نسج مجهزة بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود، وستبدأ أسعار هذه النسخ من 23 ألف دولار تقريبا.

 

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