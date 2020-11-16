سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين

المستقلة … مع بداية الاسبوع اليوم الاثنين في تركيا فان الليرة التركية لا زالت تشهد ارتفاعاً بقيمتها امام الدولار الامريكي.

هذا الارتفاع كان منذ الاسبوع الماضي بعد ان شهدت الليرة انخفاضاً حاداً بشكل غير مسبوق ادى الى خسارة كبيرة بقيمتها امام الدولار.

اليوم الاثنين سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 764 ليرة لكل مائة دولار.

هذا الارتفاع يعتبر قوياً لقيمة الليرة التركية خصوصا الشهر الحالي نوفمبر بعد ان سجلت انخفاضاً غير مسبوق.